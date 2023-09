VIDÉO - Mondial de rugby : "Tout le monde vibre derrière le XV de France", se réjouit le député Renaissance Pierre Cazeneuve

Plus que quelques heures avant le face à face entre France et Uruguay. Alors que le camp de base des Bleus pour la Coupe du monde de rugby se trouve à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-France, Pierre Cazeneuve, député Renaissance de la circonscription, nous livre son ressenti à l'approche du match, évoquant une fierté particulière.

"On sent bien que toute la ville est derrière le XV de France et que tout le monde vibre, et vit rugby", s'enthousiasme l'élu, également capitaine du XV parlementaire, soulignant qu'"une fan zone a été aménagée et près de 10 000 personnes sont venues accueillir les joueurs au Stade de France lors de leur premier match." Et d'insister: "comme dans des dizaines et des milliers de villes et villages partout en France tout le monde vibre derrière XV de France".