VIDÉO - France-Nouvelle Zélande : tous derrière les Bleus

La ferveur populaire est partout. À la mairie d'Armentières (Nord), les employés qui s'occupent des passeports et des papiers sont habillés en supporters. Et c'est Marie, qui part en retraite ce vendredi soir, qui a eu l'idée avec ses collègues. "On est tous derrière Antoine Dupont et derrière l'équipe de France", lance-t-elle avec un grand sourire.