VIDÉO - "Rendez-nous fiers" : Emmanuel Macron en soutien du XV de France avant l'ouverture du Mondial

Le président de la République auprès des Bleus. À quatre jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby, ce vendredi à 21h15 au Stade de France entre la France et la Nouvelle-Zélande (en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), les hommes de Fabien Galthié ont reçu ce lundi la visite d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est rendu à la mi-journée à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), où est installé le XV de France, et a déjeuné avec les joueurs et le staff technique.