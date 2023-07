REPORTAGE - Coupe du monde de rugby 2023 : comment la technologie permet à l’équipe de France de se préparer

Et pour le mental, Mickaël Campo travaille avec l’équipe de Fabien Galthié depuis quatre ans. Gérer ses émotions pour être plus performant individuellement, mais aussi collectivement. “On peut être très bon techniquement, on peut être très bon physiquement, si au moment où on arrive sur le terrain, on est pris par les émotions, collectivement ou individuellement, fondamentalement on ne sera pas capables de pouvoir mettre en place nos ressources et on ne sera pas performant”, conclut Mickaël Campo. Le premier match test de la France aura lieu samedi 5 août en Écosse. Vous pourrez suivre cette rencontre à partir de 16h sur TF1.