Romain Ntamack forfait pour la Coupe du monde : l'immense casse-tête du XV de France en cinq chiffres

Au-delà de ses qualités individuelles, l'ouvreur d'1m86 amenait son expérience, son vécu et sa science de la gagne. Du haut de ses 24 printemps, il possède déjà un palmarès d'exception et a remporté des titres partout où il est passé. Déjà très performant chez les jeunes (vainqueur du Six Nations et de la Coupe du monde des moins de vingt ans en 2018), il a ensuite confirmé à l'échelon supérieur. Avec Toulouse, il possède déjà plus de lignes au palmarès que certains clubs dans toute leur histoire : en plus des trois Boucliers de Brennus (2019, 2021, 2023), il a contribué au cinquième sacre continental des Rouge et Noir (2021).