VIDÉO - XV de France : nos images exclusives des Bleus après la cruelle défaite

Un silence de plomb et des joueurs comme assommés. C'est l'image qui ouvre la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus, dans le vestiaire des joueurs de Fabien Galthié après leur défaite contre l'Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. Comment trouver les mots ? On croyait tellement en cette équipe, l'une des meilleures de l'histoire du rugby français. Quatre ans de travail, de sacrifices réduits ont été à néant en un match. Ils rêvaient de remporter leur Coupe du monde, l'aventure s'arrête ici pour les Bleus.

Il y a "beaucoup de déception, beaucoup de déception, c'est un scénario cruel et voilà... il va falloir digérer maintenant", confie le numéro 8 des Bleus Grégory Alldritt. Notre reportage se poursuit avec les larmes d'un Peato Mauvaka inconsolable, lui encore si grand et si fort quelques heures plus tôt. Et aussi la tristesse d'un Antoine Dupont réconforté par ses proches.