VIDÉO - "Baby rugby" : quand les tout-petits entrent dans la mêlée

Les crampons sont chaussés, le sac de sport est bien chargé et le polo est parfaitement ajusté par sa maman. Du haut de ses quatre ans et demi, Alexandre est prêt pour son entraînement hebdomadaire. Au club de Toulon où il rejoint ses camarades, les rugbymen et rugbywomen en herbe ont entre trois et cinq ans. On leur inculque ici les bases du rugby, sans forcer et loin encore de la rudesse des plus grands, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article.