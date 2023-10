Coupe du monde de rugby : du Nord au Sud, des bars aux stades... tous fans d'ovalie !

Tous fans du ballon ovale ! À Lumio (Haute-Corse), paisible village de l'île de Beauté, la Coupe du monde 2023 suscite de nouvelles passions, peut-être même des vocations. Depuis un mois, on n'entend qu'eux : les futurs rois et reines de l'ovalie. De 45 l'an dernier, le nombre d'inscrits dans le club local est passé à plus d'une soixantaine cette année. Des enfants conquis par le parcours de l'équipe de France et de ses joueurs, Antoine Dupont en tête.