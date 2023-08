VIDÉO - Coupe du monde de rugby : la bonne opération pour les villes qui vont accueillir les équipes

Au nord de la France, on ne mise pas sur la pâtisserie mais sur la bière. L'équipe d'Angleterre et tous ses supporters prennent leurs quartiers au Touquet. L'un des pubs de la ville s'attend déjà à une grosse affluence. "On a quatre caves comme celle-ci, on est déjà en train de voir pour passer les commandes", dit le patron. Il anticipe une augmentation de ses ventes de 15%.

Un client, rencontré par les équipes de TF1, sera au rendez-vous. "Souvent je consomme quatre pintes par match", assure-t-il. "On regarde la compétition, et après on fait la fête. J'ai vraiment hâte que ça commence, ça va être super." Si l'on en croit ce client, il consommera au moins 30 euros de bière par match, à raison de 7,50 euros la pinte.

Après ces soirées ambiancées, la ville du Touquet espère conquérir les Anglais. Cette Coupe du monde pour elle est une stratégie de l'image. "On va prouver à travers cette communication que le Touquet est une destination de proximité pour les Anglais. C'est vrai que ça contribue à renforcer cette image que l'on souhaite pour le Touquet-Paris-Plage, c'est-à-dire d'être la plus britannique des stations françaises", met en avant Denis Caloin, premier adjoint à la mairie du Touquet.