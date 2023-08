VIDÉO - Coupe du monde de rugby : derniers réglages du XV de France avant le lever de rideau

Ce rendez-vous face à l'Australie, les joueurs l'ont travaillé toute la semaine, avec des entraînements de plus en plus relevés, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. À chaque séance, les joueurs peuvent compter sur le soutien sans faille de leurs supporters, qui les suivent partout depuis le début de leur préparation.

La semaine a été marquée par de fortes chaleurs : mercredi, il faisait 40 degrés sur les terrains d'entraînement. Les organismes souffrent, mais pour le sélectionneur Fabien Galthié, il n'y a aucune excuse à l'approche de l'échéance majeure. Il recadre ses joueurs, un rappel à l'ordre bien intégré par les joueurs.