VIDÉO - Coupe du monde de rugby : les Bleus sont prêts pour les quarts, leurs supporters aussi

Les joueurs de l’Équipe de France étaient à fond, sérieux et appliqués. Les hommes de Fabien Galthié ont été sans pitié. La France inscrit huit essais, et s’impose largement, 60 à 7 face à l’Italie, une victoire d'une ampleur inédite. Les surpporters espèrent aller encore plus loin, plus haut, pour continuer à vivre ces nuits d’ivresse. Les Bleus connaîtront leur adversaire en quart de finale ce samedi soir. Ce sera un autre combat, contre l'Afrique du Sud ou l'Irlande, les deux plus fortes de la compétition jusqu'ici. Les joueurs auront ensuite une semaine pour le préparer. L’heure était encore à la fête hier soir de retour à leur hôtel, les yeux rivés sur des feux d’artifice en leur honneur.