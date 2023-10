VIDÉO - Coupe du monde de rugby : les émotions étaient au rendez-vous

Le rugby coule dans les veines des joueurs, et parfois sur leurs joues. Si souvent sur le terrain ça secoue, ce sont surtout des histoires humaines que l'on a observées durant les deux mois de cette compétition en France. Et puis, il y a ceux qu'on n'attendait pas, qui ont fait vibrer la planète rugby par leur jeu et par leur folie. Les Portugais n'ont remporté qu'un match face aux Fidji, mais ils ont tous gagné : l'amour de leurs fans, et le respect du monde entier.