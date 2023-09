VIDÉO - Maillots, produits dérivés... Le XV de France fait plus vendre que prévu !

Dans l'entrepôt où arrivent chaque jour 20.000 pièces, on assure pouvoir faire face à la demande, même si les ventes dépassent de loin les estimations les plus ambitieuses. "On avait prévu sur une année Coupe du monde de faire environ 'fois 3' par rapport à ce qu'on vit une saison normale, et là, pour le moment, on serait plus sur un 'fois cinq'", indique Romain Durand, directeur d'exploitation du Coq Sportif. Et ce n'est certainement pas fini, car cette Coupe du monde ne fait que commencer.