EXCLUSIF - "Je sais que je serai surveillé" : avant France-Afrique du Sud, Antoine Dupont se confie sur TF1

Et le choix n'a pas été simple. Il a fallu de nombreux jours à gamberger et de longues discussions avec les médecins, avant le feu vert en début de semaine. "Le premier aval, ça a été celui du chirurgien. J'ai eu la visite lundi avec un scanner de contrôle qui m'a permis d'avoir une reprise totale. Et après, j'ai eu un échange avec Fabien (Galthié) qui m'a vraiment laissé libre de la décision et de ne pas non plus forcer mon ressenti si je ne me sentais pas bien et d'être transparent avec le staff. C'est mon ressenti de terrain qui a eu le dernier mot", confie-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

Pas d'appréhension non plus au moment d'affronter les rugueux sud-Africains qui pourraient préparer un plan anti-Dupont. Alors pour se protéger, Antoine Dupont portera un casque. "Dans tous les cas, je sais que je serai surveillé et qu'ils voudront surement me mettre de la pression, mais ça j'y suis habitué maintenant. Ils savent aussi que s'ils se concentrent trop sur moi, ça ouvrira des espaces pour les autres autour de moi", assure-t-il.