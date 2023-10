VIDÉO - France-Afrique du Sud : peut-on encore trouver des places pour le quart de finale des Bleus ?

Pour le quart de finale France-Afrique du Sud, la date limite est donc fixée à ce samedi 14 octobre, à 21 heures. Attention, il faudra – même avec ce système – prendre son mal en patience. Les billets arrivent au compte-gouttes et partent presque instantanément.

Sur le site officiel, les tarifs sont fixés par l'organisateur : aucune spéculation n'est ainsi possible. Comptez au minimum 75 euros tout en haut du stade, 135 pour des billets en catégorie 3, 210 euros un peu plus bas et jusqu'à 300 euros pour les meilleures places. Si jamais vous souhaitiez vous offrir une loge avec repas et boisson à volonté, la facture peut s'élever à 2000 euros par personne.