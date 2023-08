VIDÉO - "On y croit !" : l'engouement monte autour du XV de France à un mois de la Coupe du monde

Les moins chanceux ont chacun leur petite technique pour entrevoir le ballon voler. Juchée sur les épaules de son mari, une dame cherche du regard les joueurs par-dessus les barrières mais "on ne les distingue pas bien."

Notre équipe a pu suivre au plus près Ntamack, Penaud, Fickou ou encore Gelibert. Mais la star de l'équipe sans conteste, c'est Antoine Dupont, capitaine du XV de France. "On sent l'engouement monter. Les gens sont contents de nous voir. C'est important de se sentir soutenus. On espère vraiment que le public nous portera pendant la compétition, ça commence maintenant", affirme-t-il.