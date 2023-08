VIDÉO - Coupe du monde 2023 : les secrets de fabrication du nouveau maillot des Bleus, 100% "made in France"

Les premiers exemplaires du nouveau maillot du XV de France sont enfin sortis de l’atelier. Ancien international de rugby, membre du staff du XV de France, Nicolas Jeanjean en est à l’origine, et il est plutôt satisfait du résultat. "Honnêtement, on avait un projet assez ambitieux sur la conception de ce maillot. Pour nous, je pense que c’est la qualité de la matière qui permet d’avoir de la légèreté, de la résistance et la gestion des fluides de transpiration", explique-t-il.