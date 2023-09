VIDÉO - "Des moments super précieux" : le XV de France à Rueil-Malmaison, un avant-goût de la Coupe du monde

Espace de soin, salle de réunion privatisée… Tout est fait pour le plus grand confort du XV de France. "On court partout. Ils sont arrivés au fur et à mesure donc on est tous là, derrière eux. On va faire en sorte que ça se passe bien et les mettre dans une petite bulle. C’est beaucoup de boulot, mais quel bonheur", sourit Coralie Hamon, directrice de l’hôtel Renaissance à Rueil-Malmaison.