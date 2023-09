VIDÉO - France-Nouvelle Zélande : les supporters des Bleus unis pour un rêve

À Pornic (Loire-Atlantique), Eric est en pleine préparation. Son bar est complet et il a prévu une cuvée spéciale Coupe du monde à déguster avec modération. Il effectue les derniers réglages avant l'arrivée des premiers supporters. Cette date du 8 septembre, ils l'attendent tous depuis longtemps, notamment des fans qui arrivent de Vannes (Morbihan). Ils ont acheté leurs places il y a deux ans, ils n'ont maintenant plus qu'une hâte, aller au stade : "Le programme (...) ça va être de retrouver nos potes qui viennent de Lille et de Grenoble".