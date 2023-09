VIDÉO - Rugby : les supporters ont quand même vibré !

C'est un nouveau départ. Adieu le nord et cette difficile victoire face à l'Uruguay. Les supporters lillois ne leur en tiennent pas rigueur. Le XV de France retourne à Rueil-Malmaison, son camp de base, dans les Hauts-de-Seine. "On est tous derrière eux. Il y a des hauts et des bas, mais on reste confiant", témoigne un supporter. Pourtant, les supporteurs un peu fanfarons n'y avaient pas été avec le dos de la cuillère côté pronostic.