TOP CHRONO - Pays de Galles-Fidji (32-26) : le résumé vidéo du match en 5 minutes

Le pays de Galles a dominé la première partie du match, avec un essai dès la 7e minute. Dan Biggar et ses coéquipiers ont ensuite réussi à creuser l'écart, en marquant trois autres essais et 12 points au pied. À moins d'un quart d'heure de la fin, les Gallois comptent alors 18 points d'avance. Mais les Fidjiens se sont accrochés jusqu'au bout, parvenant à remonter au score. Après deux essais de Nayacalevu (13') et de Tagitagivalu (17') en première période, ils parviennent à ajouter deux autres essais dans les dix dernières minutes. Lors de la dernière action, les Fidjiens auraient pu créer l'exploit, mais Radradra manque la balle de match alors que la sirène retentit.