Coupe du monde 2023 : Baille et Jelonch "sûrement disponibles" pour le match contre l'Italie

Mais il s'agit d'une décision savamment réfléchie par le staff tricolore. Ce sont "deux très grands joueurs de rugby de niveau international, sans discussion aucune. Ils ont participé à notre histoire depuis quatre ans et ils ont été brillants", rappelle Fabien Galthié, en conférence de presse. "On est à environ deux semaines du match d'ouverture, puis on a environ un mois de phase qualificative. On pense que les délais jugés pour les retours de ces joueurs sont cohérents", indique le sélectionneur. Dans le détail, "on imagine qu'ils ne seront pas disponibles pour le premier match. Ils pourraient potentiellement l'être pour le deuxième, peut-être pour le troisième. Et ils seront sûrement disponibles pour le match contre l'Italie, qui est quasiment un mois après l'ouverture de la Coupe du monde".