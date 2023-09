VIDÉO - XV de France : des Bleus au grand cœur au contact d'enfants en situation de handicap

Mercredi, les Bleus ont reçu un accueil digne d'un match de Coupe du monde à l'Institut des Parons à Aix-en-Provence. Pourtant, pas de match ou de combat au programme, mais un moment de partage avec des enfants en situation de handicap. Enfin, il y a eu tout de même un peu de combat lorsque le numéro 9 remplaçant Maxime Lucu s'est laissé plaquer par plusieurs des jeunes. "Ils m'ont remué un peu. Mais après, ça s'est plus terminé en câlins que des gros placages", nous dit-il le sourire aux lèvres. "C'est bien d'être ici. Il y a une super énergie. On s'en sert et on en a besoin", ajoute le centre Arthur Vincent. "Merci aux joueurs d'être venus nous voir. C'est que du bonheur et de l'amour", se réjouit un jeune homme.