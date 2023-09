XV de France : "Bastien a toujours eu une attitude exemplaire", les Bleus font bloc derrière Chalureau

Alors que l'instruction est toujours en cours, ce passé récent a ressurgi ce week-end. Évidemment, la controverse s'est invitée à Roland-Garros, où les Bleus tenaient leur premier point presse, dimanche 3 septembre, en présence Fabien Galthié. "Nous, on doit fédérer, rassembler et partager avec tout le rugby français et tous les Français. Depuis quatre ans, le racisme n'a pas sa place dans notre équipe, il n'a pas sa place dans le rugby. L'intégrité est une valeur fondamentale de notre équipe, de notre sport. Bastien nous a informés de cette affaire et il nie fermement et formellement les faits. Une procédure est en cours", a répondu le sélectionneur. "Ça fait maintenant un an qu'il revient régulièrement avec nous, depuis l'automne dernier. Avant de sélectionner un joueur, on essaie de mieux le connaître, de le rencontrer, de partager avec lui notre façon de vivre et de jouer au rugby".

"Une Coupe du monde, ce n'est pas pour les mauviettes", a-t-il lâché, interrogé sur l'impact du XV de France sur l'affaire Chalureau. À ses côtés, Antoine Dupont a confirmé que les Bleus "n'avaient pas été affectés". "Comme l'a dit Fabien, on était déjà au courant de cette affaire qui est toujours, je crois, en instruction. Avec Bastien, ça se passe très bien", a assuré le capitaine du "XV du Coq". "Depuis qu'il est arrivé avec nous, il a toujours eu une attitude exemplaire. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et pour nous, c'est ça le principal aujourd'hui. Le plus important, c'est le terrain, la performance, et Bastien remplit son rôle."