"Vivre la ferveur autour du rugby" : des supporters du monde entier en France pour la Coupe du monde

Celle qui pratique le rugby deux fois par semaine est arrivée en France pour assister à deux rencontres de la dernière journée de la phase de poules. Après avoir vibré devant le match opposant l'Australie au Portugal, à Saint-Etienne, elle verra la rencontre Nouvelle-Zélande-Uruguay, à Lyon. Mais au-delà des matchs, c'est bien l'ambiance de Coupe de monde que les joueuses souhaitent éprouver.

"Le voyage doit permettre à mes coéquipières et à moi d'être plus soudées", souligne Lupita. "Du point de vue des sensations, j'espère vivre la ferveur autour de l'événement et du rugby. Au Mexique, ce n'est pas si commun d'aller dans un bar pour regarder un match. Là, on va dans un pays où le rugby est regardé et soutenu, ça va être une vraie expérience", s'enthousiasme-t-elle.