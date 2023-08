XV de France : blessé, le deuxième ligne Romain Taofifenua absent pendant au moins "trois semaines"

Logiquement, le joueur de Lyon (32 ans, 43 sélections) n'a pas participé à l'entraînement du jour à Marcoussis, à la veille de l'annonce de la liste des 23 joueurs convoqués pour affronter l'Écosse (samedi 5 août, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info). Cette blessure tombe tout de même mal, à un mois du coup d'envoi du Mondial en France (8 septembre-28 octobre), même si le staff a prévu d'aligner une équipe mixte contre le XV du Chardon. Au-delà de sa participation à la compétition, qui ne devrait pas être remise en cause, son absence lors des matchs de préparation - il pourrait rater les deux rencontres contre l'Écosse et celle contre les Fidji - pourrait se révéler préjudiciable, notamment sur le plan physique.