XV de France : faute de finale, certains Bleus retrouvent le Top 14 dès ce weekend

Enfin, Sekou Macalou, au Stade Français, a repris l'entrainement, tout comme les Montpelliérains Bastien Chalureau et Arthur Vincent. Les rugbymen postulent donc pour jouer ce weekend. Pour les autres internationaux, qu'il s'agisse du groupe de la Rochelle ou de Gaël Fickou et de Cameron Woki, au Racing 92, les vacances vont durer encore quelques jours. Le temps de se remettre d'une Coupe du monde, terminée bien plus tôt qu'espéré.