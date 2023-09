XV de France : pas de retour avant les quarts pour Julien Marchand ?

Les Bleus sans Julien Marchand jusqu'en quarts ? Sorti sur blessure lors de la victoire historique face aux All Blacks (27-13), vendredi 8 septembre, le talonneur tricolore risque de manquer le reste de la phase de poules. Le Toulousain, remplacé à la 12e minute par Peato Mauvaka, après s'être plaint de la cuisse gauche, va passer "des examens supplémentaires" en début de semaine, a fait savoir l'entraîneur de l'attaque, Laurent Labit, lors d'un point-presse, samedi 9 septembre. "On espère que ce n'est pas très grave", a-t-il poursuivi. "Une fois qu'on aura le diagnostic et le verdict de sa blessure, on prendra une décision."

"On pense que c'est un problème musculaire aux ischio-jambiers sur une hyper-extension", avait indiqué, la veille, le sélectionneur Fabien Galthié au micro de TF1. Avant de préciser, plus tard, que Julien Marchand souffrait d'une "déchirure". "Il a préféré sortir, il était trop diminué", avait-il ajouté. Selon le Midi Olympique et L'Équipe, il pourrait être absent pour quatre semaines environ. La durée de son indisponibilité sera affinée après les nouveaux examens.