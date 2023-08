XV de France : que vont faire les Bleus jusqu'au match d'ouverture de "leur" Coupe du monde ?

Ils comptent les jours. Et ce ne sont pas les seuls. Le 8 septembre, à l'heure où le soleil tombera sur Saint-Denis, les Bleus donneront le coup d'envoi de "leur" Coupe du monde, avec un choc inaugural contre les All Blacks (à 21h15, en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info). L'honneur d'introduire ce premier ballon pourrait revenir à Matthieu Jalibert. S'il sort gagnant du tirage au sort effectué par l'arbitre sud-africain, Jaco Peyper, l'ouvreur de Bordeaux-Bègles, associé à Antoine Dupont en charnière, à la suite du forfait de Romain Ntamack, tapera un grand coup de pompe en l'air pour lancer les hostilités.

Avant d'entrer de plain-pied dans la compétition, les futurs Mondialistes, qui ont clos leur préparation estivale en balayant l'Australie (41-17), dimanche 27 août, ont été autorisés à souffler une toute dernière fois. Libérés par le staff du "XV du Coq", lundi 28 août, ils se sont vus octroyer quelques jours "off". Une plage de repos aussi méritée que nécessaire, après huit semaines de préparation à haute intensité, entrecoupées de quatre test-matchs (trois victoires et une défaite).