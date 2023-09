XV de France : si les Bleus sont disciplinés, c'est grâce à lui

Au quotidien, Jérôme Garcès participe aux séances et débriefe les rencontres avec les joueurs. La progression des Bleus autour des hors-jeux en position défensive, par exemple, est un symbole. "Le repositionnement des défenseurs derrière la ligne, qui nous coûtait souvent des pénalités gratuites, est un grand travail que nous faisons avec Jérôme Garcès", expliquait Fabien Galthié, au cœur de l'été.

Il suffit d'observer les statistiques avant l'arrivée de l'ancien arbitre auprès des Bleus pour constater son apport. Lors du Tournoi des VI Nations 2020, les Tricolores ont écopé du plus de cartons jaunes (4) et ont concédé en moyenne 11,7 pénalités par rencontre, le plus haut total de la compétition. "Sur un match international, c'est beaucoup trop", pestait en 2021 Anthony Jelonch, propulsé capitaine du XV de France ce jeudi face à l'Uruguay (21h sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Alors les Bleus ont travaillé, et deux ans plus tard, ce chiffre a été abaissé à 9,4.