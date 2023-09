XV de France : un an après sa retraite pour une pathologie cardiaque, Virimi Vakatawa reprend sa carrière

Il y a près d'un an, il disait "stop". Onze mois plus tard, Virimi Vakatawa, qui avait dû interrompre sa carrière, à 30 ans, en raison d'une pathologie cardiaque, a obtenu l'autorisation de reprendre la pratique du rugby aux Bristol Bears. "À la suite d'un examen indépendant réalisé par un groupe d'experts composé d'éminents cardiologues du sport", l'ancien centre du XV de France et du Racing 92 a été autorisé à rejouer et "signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2023-2024", a annoncé, mercredi 27 septembre, l'actuel deuxième de Premiership, le championnat d'Angleterre, dans un communiqué.

Appelé 32 fois sous le maillot frappé du Coq (10 essais), "Poum-Poum" (son surnom au sein de l'équipe de France à VII) évoluait au Racing 92 lorsque les médecins ont découvert, en septembre 2022, une malformation cardiaque. "Les avis sont unanimes : il ne faut pas prendre le risque de le laisser continuer à pratiquer une activité sportive de haute intensité", avait expliqué à l'époque le médecin des Racingmen, Sylvain Blanchard. La Commission médicale de la Ligue nationale de rugby (LNR) lui avait alors interdit la pratique du rugby professionnel en France. Une annonce qui avait fait l'effet d'une bombe.