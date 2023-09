XV de France : Anthony Jelonch capitaine contre l'Uruguay, l'histoire d'un retour pas comme les autres

Un peu plus de six mois plus tard, force est de constater que le natif de Vic-Fezensac a gagné sa course contre la montre. Sélectionné dans le groupe final des 33, il va revenir sur les terrains dès le match contre l'Uruguay, jeudi 14 septembre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1, en live commenté sur TF1info). Un véritable exploit, d'autant plus lorsque l'on se souvient que le staff tricolore, qui a fait du joueur de 27 ans (25 sélections) l'un de ses cadres depuis le début du mandat de Fabien Galthié, tablait plutôt sur un retour plus tardif, contre la Namibie (le 21 septembre) ou l'Italie (le 6 octobre). Le sélectionneur lui a d'ailleurs confié le brassard pour cette rencontre en terre nordiste.