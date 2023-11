10 ans de "La Reine des Neiges" : Elsa et Anna sont-elles vraiment des icônes féministes ?

Le caractère féministe, ou non, des deux héroïnes du film d'animation "La Reine des neiges" a fait l'objet de nombreuses discussions depuis la sortie du premier épisode en 2013. Qu'en est-il vraiment ? On a posé la question à la sociologue Mélanie Lallet, spécialiste des représentations de genre dans les dessins animés.

Dix ans après la sortie de La Reine des neiges, vous arrive-t-il encore de fredonner "Libérée, délivrée" sous la douche ? Si tel est le cas, c'est que votre famille n'a pas échappé au phénomène. Disney estime même que ce film est le plus rentable de son histoire, avec 1,3 milliard de dollars de recettes à travers le monde. Sans parler du second opus, sorti en 2019, qui a fait encore mieux en rapportant 1,45 milliard de dollars. Face à un tel succès, un quatrième volet de La Reine des neiges pourrait sortir au cinéma, alors que le troisième est encore en préparation, a révélé jeudi 16 novembre Bob Iger, le patron de la firme américaine, dans l’émission Good Morning America.

Pour l’heure, aucune indication n’a été donnée sur les dates de sortie et les histoires de ces deux prochains films. Alors une question se pose : les scénaristes feront-ils de leurs deux héroïnes, Elsa et Anna, des figures féminines encore plus émancipées ? Il faut dire qu'on a longtemps glosé sur le fait que Disney avait trouvé sa princesse féministe en la personne d'Elsa, enfin affranchie du prince charmant. Mélanie Lallet, sociologue des médias, nous livre son expertise.

Elsa, asexuelle ?

Quels modèles sont les deux héroïnes ?

Mélanie Lallet : Dans La Reine des neiges, ce qu'il y a de plus novateur du point de vue du genre, c'est le fait que la relation entre les deux sœurs est au premier plan par rapport aux intrigues vis-à-vis d'un personnage masculin. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le personnage d'Elsa est traité en dehors de toute considération romantique. Ça laisse les choses ouvertes pour des interprétations différentes. On pourrait très bien s'imaginer, par exemple, que ces questions-là ne l'intéressent pas du tout et qu'elle est complétement sortie du schéma romantique, voire qu'elle est asexuelle. Ça a pu aussi être une interprétation métaphorique d'un personnage queer par la communauté LGBT. Ce qui la place finalement dans un féminisme agrégeant d'autres questions.

Par ailleurs, le fait qu'Elsa soit un personnage anti-normatif traite en sous-texte de la différence. Au point qu'aux États-Unis, les psys l'utilisent comme personnage positif dans le suivi des petites filles autistes parce que, d'un point de vue métaphorique, on peut lui trouver des traits similaires. Notamment le fait qu'elle ait cette différence de fonctionnement qui lui crée des difficultés sociales et qu'elle soit obligée de contrôler ses émotions. Le fait qu'elle chante aussi. Il y a beaucoup de personnes autistes qui adorent chanter. Il y a également la métaphore du froid, avec un personnage emprisonné dans sa solitude et incompris, qui n'a pas les réactions appropriées socialement. C'est quelque chose qui peut parler en particulier aux femmes autistes qui sont encore sous-diagnostiquées.

Les deux héroïnes s'inscrivent dans ce mouvement féministe, sans pour autant révolutionner le genre. Mélanie Lallet

Selon vous, sont-elles pour autant les premières princesses féministes ?

Les deux héroïnes s'inscrivent dans ce mouvement féministe, sans pour autant révolutionner le genre. Selon moi, il y a des choses encore plus intéressantes à trouver dans les héroïnes des années 80/90 avec des limites toujours. Si l'on prend par exemple le personnage d'Ariel dans La Petite Sirène, ce serait elle, selon moi, la première icône féministe. C'est un personnage vif d'esprit, très curieux, qui est dans une opposition assez frontale avec une représentation très marquée du patriarcat et décide de s'émanciper d'un père. Même si elle finit par tomber amoureuse du prince charmant.

On trouve aussi Raiponce qui est un personnage ambivalent. Elle est très conforme à l'héroïne des contes avec ses longs cheveux blonds, une petite féminité douce, très conventionnelle du point de vue de son apparence. Pour autant, elle déconstruit avec humour ce qu'on attend d'une princesse en se battant et en s'accrochant à ses cheveux. Et on y trouve aussi à ses côtés un personnage masculin un peu niais.

Une critique de la romance à tout prix

Disney ne met-il pas finalement en scène sa réflexion sur le mythe du prince charmant ?

La vraie surprise de La Reine des neiges est en effet dans sa rupture avec un principe fondamental des films de princesses Disney : Elsa ne s'en va pas avec le prince charmant, c'est-à-dire qu'elle ne noue pas une relation d'amour à long terme.

Quant à sa sœur Anna, qui est dans une forme de normativité romantique, elle subit une désillusion dans le premier film parce que le prince charmant dont elle est tombée amoureuse, un peu à la manière de Blanche-Neige, s'avère être un personnage manipulateur qui veut lui voler son royaume. En cela, il y a une critique de la romance à tout prix.

Par ailleurs, on lui permet de tomber amoureuse d'un autre personnage, puisqu'elle rencontre Kristoff, un tailleur de glace un peu bourru avec qui elle connaîtra le véritable amour, cette fois-ci. Son hésitation entre deux garçons est assez novateur. Seul bémol, je trouve dommage qu'on doive toujours interpréter comme un signe féministe le fait de mettre en avant des personnages féminins affublés d'un personnage masculin un peu benêt.

D'asexuelle, Elsa pourrait-elle faire son coming-out dans La reine des neiges 3 ?

Je ne pense pas qu'on s'orientera vers le fait de montrer une sexualité explicite, ça sera toujours implicite et purement romantique. Pour la simple raison que dans les dessins animés aujourd'hui, y compris dans des relations hétérosexuelles, il y a de grosses contraintes sur les contenus pour enfant. Au point que même un baiser, c'est compliqué à montrer. C'est en tout cas fortement débattu. Il y a cette idée que tout doit rester extrêmement chaste. En revanche, je pense que Disney a senti que la société était prête pour accueillir un personnage lesbien.

Ainsi, dans la série animée française Miraculous, diffusée à l'international par la firme américaine, il y a eu un coming-out lesbien dans la saison 5. Alors pourquoi ne pas finir la saga de La Reine des neiges de cette façon-là ? Une chose est sûre : le fait de laisser les choses ouvertes permet d'interpréter Elsa de plein de manières différentes. Même si beaucoup apprécient que cette héroïne soit sortie de tout cadre romantique.