20 ans après la mort de Marie Trintignant, Lio s'en prend au patriarcat "qui tue la moitié de l'humanité"

Consciente d'avoir payé cher sa prise de position contre Bertrand Cantat et son engagement féministe - "Quand j'ai pris la parole, je n'ai reçu pratiquement aucun soutien (...), j'ai tout perdu" - Lio refuse malgré tout de se taire. "La violence s'est déchaînée quand j'ai arrêté de minauder et décidé de parler franchement, comme je le pensais", renchéri la chanteuse qui estime que, malgré le mouvement #MeToo, rien n'a véritablement changé quant à la violence faite aux femmes. "Tout bouge et rien ne bouge parce que les hommes ne veulent pas perdre leurs privilèges. Ils veulent dominer. #MeToo, le Grenelle, ce sont des alibis. (…) Les masculinistes ne reculent devant aucune violence".