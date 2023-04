"200.000 euros pour une journée" : Blanche Gardin explique pourquoi elle a refusé "LOL" sur Prime Video

Le non de Blanche Gardin est-il définitif ? "Si toutefois, me lisant, vous tombiez des nues, ou de l'espace (je connais pas votre emploi du temps ces jours-ci) en découvrant des choses dont vous n’étiez pas au courant et qui vous peinent, et que ça vous donne envie de repenser entièrement votre entreprise, alors peut-être que vous pourriez me réinviter ultérieurement", écrit-elle à Jeff Bezoz. "Et que je pourrais accepter. Lol.". Contactée par TF1info, Prime Video n’a pas souhaité commenter la lettre de l’humoriste.