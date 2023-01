L'actrice de "24 Heures chrono" Annie Wersching meurt d'un cancer à l'âge de 45 ans

Sa mort soudaine est un choc pour les fans de séries télé. L’actrice Annie Wersching, qui donnait la réplique à Kiefer Sutherland dans 24 heures chrono, est décédée à l’âge de 45 ans des suites de son combat contre le cancer. Les gamers la connaissaient aussi pour avoir prêté sa voix au personnage de Tess dans The Last of Us, le jeu vidéo à succès dont l'adaptation cartonne en ce moment sur HBO et Prime Vidéo.

"Il y a aujourd’hui un vide abyssal dans le cœur de notre famille", écrit dans un communiqué l’acteur Stephen Full, son mari et père de leurs trois fils. "Mais elle nous laisse les outils pour le remplir. Elle trouvait de la magie dans le moment le plus simple. Elle n’avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous apprenait à ne pas attendre l’aventure pour la trouver (…) Et nous la trouverons".