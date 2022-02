3 bonnes raisons d’attendre "Notre-Dame Brûle", le nouveau film de Jean-Jacques Annaud

Le sauvetage de Notre-Dame, c’est avant tout une histoire humaine. Mais saviez-vous qu’avant l’arrivée de la cavalerie, ils n’étaient que quatre jeunes pompiers, deux hommes, deux femmes, venus affronter les flammes avec une lance à incendie pas plus large qu’un tuyau d’arrosage ? Et pas beaucoup plus pour la mission de la dernière chance qui a permis d’éteindre le brasier au cœur de la nuit ? D’un bout à l’autre, ces professionnels ont risqué leur vie en connaissance de cause et le film de Jean-Jacques Annaud a aussi la volonté de le rappeler, sans romancer les faits. Car leur héroïsme, c'est tout sauf du cinéma.