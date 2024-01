3 choses à savoir sur "Mustang", le film qui représentera la France aux Oscars 2016

NOMINATION – Ce jeudi 14 janvier, la sélection officielle des Oscars 2016 a été dévoilée. Surprise, c'est un film turc qui représentera la France à la 88e cérémonie américaine, le 28 février prochain à Los Angeles. Contre toute attente, "Mustang" a été nommé dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère.

► Un film aux multiples origines

Parmi les 80 films proposés, le comité de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences n'en a retenu que cinq. Pas de film 100% made in France pour représenter notre beau pays mais une coproduction franco-germano-turque. Mustang a séduit les critiques mais aussi le public en rassemblant 450 000 spectateurs en salles. Intégralement tourné en langue turque et en Turquie avec des comédiennes locales, cet hymne à la liberté est un choix plutôt audacieux, qui pourrait bien créer la surprise au palmarès.

► Un outsider pour représenter la France

Dans la course aux Oscars, Mustang avait été préféré au film Dheepan, qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes 2015, par le comité de sélection du Centre national du cinéma et l'image animée (CNC). Pourtant grand favori, le long-métrage de Jacques Audiard a été boudé par la sélection au profit de ce petit bijou, découvert à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes et sorti au cinéma le 17 juin dernier. Il sera en compétition aux côtés de Embrace of the serpent (Colombie), Le fils de Saul (Hongrie), Theeb (Jordanie) et War (Danemark).

► Un sujet qui a fait polémique en Turquie

Pour un premier long-métrage, la réalisatrice turque Deniz Gamze Ergüven a pris de gros risques en racontant l'histoire de cinq jeunes filles dont les pulsions vont aller à l'encontre des diktats de la société patriarcale turque. Le film a été très bien accueilli à travers le monde, sauf en Turquie, car il en critique ouvertement la politique. Mustang va-t-il faire un joli pied de nez au pays en remportant un Oscar ? Réponse le 28 février prochain.

EN SAVOIR +

>> 3 bonnes raisons des craquer pour les jeunes héroïnes de Mustang >> Mustang : c'est un film turc qui représentera la France aux Oscars

>> Oscars 2016 : The Revenant, avec Leonardo DiCaprio, en tête avec 12 nominations