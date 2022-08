30 ans après sa mort, son œuvre résonne toujours : Michel Berger en 10 titres emblématiques

Son talent a traversé les époques. Bercées par sa musique, Juliette Armanet et Clara Luciani le citent en exemple pour parler de la leur. Car Michel Berger a marqué de son empreinte la chanson française. Le 2 août 1992, le chanteur succombait à une crise cardiaque à Ramatuelle. Un choc, car l’époux de France Gall n’était âgé que de 44 ans.

30 ans après la disparition de son Pygmalion, la chanteuse n’est plus là pour rendre hommage à "celui qui chante" et qui continue à enchanter avec ses morceaux tantôt émouvants, tantôt dansants. Mais profondément intemporels. Le choix a été cornélien mais il a fallu en faire un. TF1info vous livre dix des tubes les plus emblématiques d’une prolifique carrière qui s’est brutalement arrêtée, et bien trop tôt.