35 ans après sa disparition, "Le Journal de Tintin" vient refaire un tour en librairies

Le monde a bien changé depuis le dernier Journal de Tintin. 35 ans après l’avoir mis en pause, les éditions Le Lombard publient ce vendredi 8 septembre un numéro exceptionnel de la revue, disponible en France et Belgique en librairies. Tiré à 60.000 exemplaires, le numéro contient près de 400 pages dans lesquelles des héros classiques de la BD franco-belge tels que Blake et Mortimer, Michel Vaillant, Alix ou encore Ric Hochet sont réinterprétés par des contemporains comme Fabcaro, François Boucq et Alix Garin.

En revanche, ce retour ne contient pas d'inédit de Tintin et de ses camarades Haddock, Milou et Tournesol. Les ayants droit de leur créateur Hergé n'autorisent en effet personne à les reprendre. On retrouve en revanche des cases, des planches, des illustrations et des esquisses signées du dessinateur belge, mort il y a 40 ans. Certaines extrêmement célèbres, d'autres un peu oubliées, réalisées pour d'autres occasions comme une affiche d'exposition de 1979.