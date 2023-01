40 ans après Indiana Jones, l'incroyable come-back de Ke Huy Quan aux Golden Globes

C’est le genre de come-back dont Hollywood a le secret. En 1983, Ke Huy Quan a 12 ans lorsque Steven Spielberg lui confie le rôle de Demi-Lune, le petit garçon intrépide qui donne la réplique à Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Près de 40 ans après, dont la moitié sans tourner le moindre film, ce fils d’immigrés vietnamiens a reçu mardi le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance ébouriffante dans Everything Everything All At Once, la comédie fantastique déjantée de Daniel Kwan et Daniel Scheinert.

Le destin fait très bien les choses puisqu’il a été récompensé le même soir que son célèbre parrain, reparti avec deux trophées pour The Fabelmans. "On m’a élevé pour apprendre à ne jamais oublier d’où je venais", a lancé le désormais quinquagénaire sur la scène du Beverly Hilton, des sanglots dans la voix. "Et de toujours me souvenir de la personne qui m’a donné ma première opportunité. Et je suis tellement heureux qu’il soit là ce soir… Merci Steven !", a-t-il lancé à Maître Spielberg, sous les applaudissements de la salle.