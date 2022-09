"Ma mère est ravissante dans ce film" : 40 ans après sa mort, le prince Albert célèbre Grace Kelly au cinéma

À Hollywood, Grace Kelly a tourné onze films en six ans. Mais c’est La Main au collet, tourné en 1954 dans le sud de la France par Alfred Hitchcock, que le prince Albert a choisi de revoir. "Ma mère est ravissante dans ce film, c’est un euphémisme, et puis ce sont des images superbes qui évoquent Monaco et la Côte d’Azur, et c’est aussi une belle histoire", a-t-il déclaré après la séance, cité par l’AFP. Il a confessé avoir "vu davantage de fois Le train sifflera trois fois" à la centaine de spectateurs présents.