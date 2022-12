44% des Britanniques estiment que le prince Harry devrait perdre ses titres royaux

En 2020, Harry et Meghan ont annoncé se mettre en retrait de la famille royale avant de renoncer définitivement à exercer leur responsabilité un an plus tard. Par conséquent, ils n'ont plus de titres et de fonctions officiels, mais conservent néanmoins leur titre d'altesse royale. La reine avait par ailleurs décidé de retirer au prince Harry ses titres militaires.