5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la reine Camilla, l’épouse de Charles III

Âgée de 75 ans, Camilla doit sa forme à une hygiène de vie impeccable. Passionnée de jardinage, elle aime consommer les produits frais dont une grande partie est produite sur le domaine. De passage à Singapour, l'ancienne duchesse de Cornouailles avait également révélé en novembre 2017 qu’elle faisait un peu de yoga et un peu de pilates. "C'est très bon quand vous devenez plus vieux. Cela vous rend moins raide, c'est bon pour vos muscles. Cela vous rend plus souple. Je pense qu'il est très important, en vieillissant, de faire de l'exercice et de s'étirer", avait-elle expliqué.