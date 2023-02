50 ans après, découvrez l'actrice qui va succéder à Sylvia Kristel dans le remake d'"Emmanuelle"

Emmanuelle, si vous ne l’avez jamais vu, c’est ce film mythique du réalisateur et photographe Just Jaeckin, sorti en 1974 après avoir été menacé par la censure. Inspiré du roman éponyme d’Emmanuelle Arsan, il met en scène les aventures sexuelles de l’épouse d’un diplomate français à Bangkok. Phénomène de société, il a attiré plus de 8,7 millions de spectateurs et révélé la comédienne Sylvia Kristel, qui connaîtra par la suite un destin tragique, puisqu'elle est décédée en 2012 des suites d'un cancer du poumon après une vie d'excès.