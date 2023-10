74 tableaux en 70 jours : le Musée d'Orsay lève le voile sur les derniers jours de Vincent Van Gogh

L'exposition fait également appel à la réalité virtuelle et à l'intelligence artificielle pour se plonger dans l'univers – et dans l'esprit – de l'artiste qui ne cesse de fasciner les foules. Muni d'un casque de réalité virtuelle, le visiteur, invité à ouvrir une porte, atterrit ainsi dans la salle à manger du Dr Gachet, médecin et ami de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, au nord de Paris.

Sur la table, la fameuse palette de l'artiste, numérisée en haute définition, devient gigantesque, se transformant en un paysage mouvant, tout en amalgames de couleurs et empâtements. Guidé par la voix de Marguerite, la fille du docteur Gachet, dont Van Gogh a peint le portrait, le visiteur voit surgir l'église d'Auvers-sur-Oise, la touche, attrape des boules de couleur qu'il peut mélanger, avant de les voir se muer en traits et spirales, emblématiques de la technique du peintre.