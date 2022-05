Cannes en coulisses : Vincent Lindon, ce président que le monde entier nous envie

Et puis parlons de ce discours. LE discours. Depuis que j’assiste au Festival de Cannes, je n’avais jamais entendu une intervention aussi bouleversante ET pertinente de la part d’un président du jury. "Écrire un texte, c’est le seul moyen que j’aie trouvé pour réussir à parler", a-t-il lancé en préambule, sublime métaphore du métier de comédien. La suite ? Une ode foncièrement politique au pouvoir du cinéma et de la culture dans une période trouble comme celle que nous traversons.

"Ne devrait-on pas évoquer depuis cette tribune les tourments d’une planète qui saigne, qui souffre et qui brûle dans l’indifférence des pouvoirs ?", s’est-il interrogé avec une aisance de tribun qu'un certain Jean-Luc de Marseille ne lui renierait pas. "Pouvons-nous faire autre chose qu’utiliser le cinéma, cette arme d’émotion massive, pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences ?”, a-t-il encore lancé devant un Forest Whitaker sans voix.