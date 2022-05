Cannes en coulisses : l'Ukraine dans toutes les têtes, et ce n'est pas du cinéma...

Jeudi, cette connexion au réel a pris une dimension supplémentaire lorsque la fiancée du réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius est venue présenter Maripuolis 2, un documentaire que son compagnon tournait dans la ville martyre lorsqu’il a été tué. "Quand on a entendu parler du siège de Mariopoul, on savait qu'il y avait encore de la vie, il a dit 'il faut qu'on y aille'", a expliqué Hanna Bilobrava, brisée par l’émotion, avant d’être réconfortée par le délégué général du Festival, Thierry Frémaux.

Dans ces moments-là, on se tait et on écoute, peu importe la qualité cinématographique de l’œuvre. Je suis en revanche plus dubitatif vis-à-vis du coup de gueule d’un panel de représentants du cinéma ukrainien opposés à la présence du Russe Kirill Serebrennikov en compétition. Jeudi, sur le pavillon américain du Marché du film, ils ont exigé l’exclusion totale de toute personnalité russe de cette 75e édition, l’un d’entre eux estimant même qu’il n’y avait, aujourd’hui, "pas de bons et de mauvais Russes".