Festival de Cannes : faut-il s'inquiéter pour l'avenir du cinéma sur grand écran ?

"Le désir de cinéma est toujours là", tempère Marc-Olivier Sebbag, le délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF). "Mais c'est vrai qu'on pensait que le retour des spectateurs serait plus rapide. En même temps, on a un problème d’offre de films lié au fait que durant la pandémie, la production américaine s’est tarie et la production française s’est ralentie. Ce qui manque, c’est un effet d’entrainement qui bénéficie à l’ensemble des films, y compris les plus petits. La question qui reste, c’est de savoir s’il y a eu des changements plus profonds dans les habitudes de consommation."

Outre-Atlantique, certains ne sont pas franchement optimistes. "Il n'y aura bientôt plus que 40 films par an dans les salles de cinéma, surtout des franchises, des suites, des films d'animation", lançait en janvier dernier Ben Affleck, dans un entretien à Entertainment Weekly après l’échec du film de Ridley Scott Le Dernier Duel, dont il était la vedette. "J'aime notre message. J'en suis très fier. C'est donc très déstabilisant. Puis je me suis rendu compte que le film marchait bien mieux en streaming. C'est là où est notre public à présent."