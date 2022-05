Cannes 2022 : Humour noir, politique et tendresse aussi... Ce qu'il faut retenir du palmarès

Près de 20 ans après le Grand prix attribué au sanglant Old Boy, le Sud-coréen est, lui, récompensé pour la mise en scène de Decision to leave, sans doute l’un de ses films les plus romantiques, orchestrant de manière virtuose, et parfois déroutante, le jeu du chat et de la souris entre un flic et une femme fatale.

Enfin, un palmarès de Cannes ne serait pas un palmarès de Cannes sans les frères Dardenne. Les frangins deux fois Palme d’or par le passé décrochent un prix spécial du 75e anniversaire pour Tori et Lokita. Un drame à l’épure, comme ils les aiment, qui décrit l’amitié et la descente aux enfers de deux jeunes exilés africains en Belgique. Engagé, certainement. Bouleversant, absolument.